A Câmara Municipal do Funchal promove, de 5 a 7 de março, o I Fórum do Pão no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

A iniciativa surge no âmbito da SEMEAR – Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal que integra o projeto europeu Food Trails, é comemorativa do Dia Mundial do Cereal, assinalado a 7 de março.

Cumpre referir que o programa, “recheado de atividades dirigidas a vários público-alvo”, tal como revela a autarquia, foi elaborado em parceria com com o The Views Hotel, através do Chef Otávio Freitas, vencedor do Prémio Nacional de Turismo Gastronómico.

Deste modo, a proposta tem início na terça-feira, 5 de março, com a sessão de abertura, que conta com a presença de Cristina Pedra, presidente do Município do Funchal e de Helena Leal, vereadora com os pelouros da Educação e Saúde, na CMF, seguida do Life Cooking e Palestra com o Chef Otávio Freitas.

Nos três dias do evento, fazem parte do programa as degustações e mostras de pão, promovidas pela Socipamo e Panidoce e os showcookings da Kitchen Team by Chef Otávio Freitas do The Views Hotels.

Por seu turno, no segundo dia, quarta-feira, 6 de março, decorre a palestra ‘Do cereal ao pão’ com a nutricionista Nádia Brazão e na quinta-feira, 7, Teresa Vivas, coordenadora do projeto ‘Mais Madeira à Mesa’, dinamiza a palestra ‘A recolha dos pães madeirenses por Mais Madeira à Mesa’.

Simultaneamente, estarão a decorrer atividades educativas intituladas ‘Com as mãos na Massa’, dirigidas aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do concelho.

As atividades são promovidas pel’ ‘A Biqueira’, que realiza a oficina ‘Brindeiros e Bonecos da Avó’ e que “visa sensibilizar para a arte de fazer o pão de forma tradicional, bem como a importância deste alimento nos costumes culturais madeirenses”, conforme refere uma nota da autarquia.

“O I Fórum do pão conta ainda com o apoio da Aquimadeira, através do empréstimo de um forno de pão e de bancada de showcooking, e da ACIF na articulação com empresários da área da panificação, que se associam através da cedência de massa do pão para as atividades educativas e da oferta de pão para degustação dos participantes no evento”, acrescenta.