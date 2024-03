A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, acompanhada pela vereação executiva, bem como por dirigentes de diversas áreas, deu, hoje, no Salão Nobre da autarquia, as boas-vindas a 61 novos funcionários, que entraram em funções em novembro do ano passado.

Nas palavras de boas-vindas que dirigiu aos novos funcionários, Cristina Pedra salientou a importância do trabalho em equipa, dedicação profissional, mas também correção no trato com os munícipes, já que, afirmou, é para eles que os serviços da autarquia trabalham, apontando ainda que os trabalhadores da CMF são o rosto da vereação.

“O reforço dos recursos humanos da autarquia de modo a otimizar os serviços municipais e melhor servir os munícipes têm sido uma aposta da atual presidência e executivo municipal”, salientou a autarquia em nota de imprensa.

Os 61 novos funcionários estão a desempenhar as funções de asfaltador, canalizador, cantoneiro, consultor jurídico, jardineiro, pedreiro, serralheiro e técnico superior de medicina e estão a trabalhar nas áreas de saneamento básico, espaços verdes, juventude, mobilidade e trânsito, obras púbicas e infraestruturas, resíduos, salubridade e urbanismo.