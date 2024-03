Clubes Náuticos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente a Associação Náutica da Madeira, o Centro de Treino de Mar, o Clube Naval do Funchal e o Iate Clube de Santa Cruz, renovam o protocolo de parceria com o Grupo Sousa.

A cerimónia protocolar decorrerá esta sexta-feira, pelas 11h00, no Centro Náutico de São Lázaro, com os Presidentes daa coletividades náuticas, Manolo Borrero (ANM), João Sousa (CTM), António Fontes (CNF), Hernâni Teixeira (ICSC) e Pedro Amaral Frazão, Assessor do Presidente do Grupo Sousa.

Um protocolo, assinado pelo Grupo Sousa no âmbito do programa ‘Somos Solidários’, em alinhamento com os ODS 3 e 17 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que assegurará o transporte marítimo de embarcações e equipamentos náuticos para a participação, dos atletas das 4 coletividades, em provas nacionais e internacionais.