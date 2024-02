O Clube de Produtores Continente (CPC) da Madeira reúne-se no próximo dia 21 de fevereiro às 10h00, na BAM, centro de banana da Madeira, no Lugar de Baixo, para a segunda edição do Open Day Madeira, que tem como objetivo promover a partilha de conhecimento entre os setores Agrícola e Agro-Alimentar e procurar a participação de novos fornecedores.

O sucesso da edição anterior motivou o CPC a concretizar a segunda edição do Open Day Madeira, que destaca as inovações e avanços nos setores e oferece oportunidades únicas de partilha de forma a estabelecer novas parcerias e colaborações.

Esta iniciativa proporcionará uma visão aprofundada das atividades do CPC da Madeira e permitirá que os fornecedores explorem oportunidades de negócio e conheçam de perto as operações do CPC.

A marca Continente está presente na Madeira desde 1996 e promove, atualmente, 1.100 empregos com o apoio de 80 produtores locais que abastecem as lojas. Também nesta região, o Continente apoia diariamente 36 instituições sociais.