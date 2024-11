A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu conta que, “por motivos de intervenção para a melhoria da iluminação no interior do túnel”, será necessário interromper a circulação rodoviária no Túnel Dr. Sá Carneiro, sentido descendente, entre segunda-feira, dia 18 de novembro, e sábado, dia 7 de dezembro, durante o período noturno das 21h00 às 06h00.

“Como alternativa, os condutores devem circular pela Rotunda junto ao Plaza Madeira, Rotunda do Infante, Avenida Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro e seguir em direção à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses”, referiu a autarquia em comunicado de imprensa.

Durante esta intervenção, acrescenta, “é expressamente proibido a circulação e o estacionamento junto à área envolvente à intervenção.”

“A Câmara Municipal do Funchal agradece, desde já, a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que se solicita a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente”, acrescenta, sendo que para mais informações deverá consultar a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.