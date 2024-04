Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Períodos de céu muito nublado. Aguaceiros, mais prováveis até ao meio da tarde. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã, rodando para norte/noroeste a partir da tarde. Pequena descida de temperatura.

Temperatura máxima prevista de 22º e mínima de 16ºC.

Estado do mar: costa norte - ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo para2,5 a 3 metros no fim do dia. Costa sul - ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC