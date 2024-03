A deputada do Chega, Maíza Fernandes, numa altura em que prossegue a discussão do projeto de decreto legislativo regional, da autoria do PCP, intitulado “Garante o apoio em 50 % das propinas aos estudantes das instituições de ensino superior na Região Autónoma da Madeira”, informou que o Chega vai propor a implementação do modelo britânico no Ensino Superior.

Trata-se de um modelo, conforme explicou, que isenta os estudantes do pagamento de propinas até à entrada destes no mercado laboral.