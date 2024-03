O Chega Madeira pretende a aplicação de taxa zero do IVA em produtos alimentares para crianças até aos seis anos de idade.

Isto mesmo oficializaram através de entrada na Assembleia Legislativa da Madeira de um projeto de resolução.

“A medida, que é um dos compromissos político assumidos pelo partido durante a campanha para as eleições legislativa regionais, insere-se no objetivo do Chega Madeira de promover medidas sociais, políticas e económicas que viabilizem maior apoio e proteção às famílias”, é notado à redação.

“No texto do projeto de resolução, os deputados do Chega salientam que é na família “é na família que as crianças encontram o primeiro e mais duradouro ambiente de aprendizagem, onde os valores, as normas e os comportamentos são transmitidos de geração em geração, sendo a partir dela que se molda o caráter e que se estabelecem os alicerces para uma participação construtiva na comunidade.”

“A juntar a isto, os parlamentares sublinham que a família “a família não apenas deve proporcionar o ambiente ideal para o crescimento e a educação das novas gerações, mas também deve desempenhar um papel insubstituível na formação de cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel na sociedade.” No entanto, para os deputados do Chega, as famílias enfrentam cada vez mais desafios, que estão a limitar a sua capacidade de dar resposta às exigências que sobre si recaem. Assim, o projeto de resolução observa, “As famílias enfrentam cada vez mais desafios, os quais têm vindo a condicionar a sua capacidade para cumprir o seu papel e oferecer às crianças e jovens as condições necessárias para que possam crescer e desenvolver as ferramentas emocionais, intelectuais e de carácter necessárias para liderar o desenvolvimento e a afirmação da Região e do país.

Para ajudar a combater essa situação, a medida avançada pelo Chega solicita ao governo regional que avance com um decreto legislativo regional que aplique uma isenção de IVA, consagrando o direito à dedução (taxa zero) a cada um dos produtos alimentares identificados pela Ordem dos Nutricionistas como essencial para o desenvolvimento das crianças até os seis anos de idade. Adicionalmente, o partido sugere que a dita taxa seja aplicada já no próximo exercício económico”.

“Esta é uma proposta que se enquadra na nossa missão de defesa da família. Para nós, a família e as necessidades da família não são retórica, mas uma prioridade máxima da ação política”, observou Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira e líder da bancada parlamentar. “Esta iniciativa visa fazer a diferença na vida das famílias, especialmente as que trabalham, pois merecem o nosso apoio e precisam urgentemente de quem faça por elas.”