Miguel Castro, líder do Chega na Madeira, entende que o Presidente da República deve seguir o mesmo critério que adotou após a demissão do primeiro-ministro e anunciar a dissolução da Assembleia Legislativa regional, abrindo caminho a novas eleições, mas apenas depois de aprovado o orçamento para 2024.

Numa nota enviada às redações, o presidente do partido e líder parlamentar na ALRAM, considera que é importante que os próximos passos sejam dados com “sentido de responsabilidade”, na sequência da crise política desencadeada com o megaprocesso que atingiu o Governo Regional madeirense e reitera que o atual executivo “não tem quaisquer condições para continuar a exercer as funções para as quais foi eleito”, mesmo sem Miguel Albuquerque.

“Achamos importante que a Região debata e aprove um orçamento para 2024”, ressalva Miguel Castro. “No entanto, feito isso, não há qualquer justificação para manter o Governo ou a Assembleia, a qual deve ser dissolvida, com a consequente convocatória de novas eleições. Isto porque o futuro da Madeira não pode ser escolhido pela Comissão Política do PSD, como se a Região fosse uma espécie de monarquia, onde tudo é definido pelos mesmos que nos levaram para a vergonha em que estamos.”

Nesse sentido, Miguel Castro desafiou o Presidente da República a seguir o mesmo critério que adotou após a demissão de António Costa e estranha a postura de alguns partidos na Madeira.

“Por uma questão de coerência, Marcelo Rebelo de Sousa não tem outra opção que não seja a de convocar eleições, após a aprovação do orçamento regional”, entende, defendendo que “o futuro tem de ser decidido pelo povo da Madeira, que saberá escolher o que quer em termos de liderança governativa”.

Para Miguel Castro “só o PSD, CDS e PAN têm medo de eleições porque estão totalmente agarrados ao poder, porque beneficiam da podridão instalada e porque sabem que os eleitores não deixarão passar o papel conivente que têm tido face aos problemas agora expostos”. “Por muito que apontem o dedo ao crescimento do Chega, o medo deles não é o Chega. O medo deles é saberem que vão ter de responder perante o povo pela vergonha que têm feito.”