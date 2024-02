O Chega-Madeira reitera que deverão ocorrer eleições antecipadas, reforçando que não alinha “em golpes palacianos”.

Segundo o partido, em nota enviada à redação, a intenção de formar um novo Governo e evitar eleições antecipadas é “um violento e inaceitável ataque ao Estado de Direito e às normas constitucionais e estatutárias.”

Rejeitando compactuar com este tipo de ideias, a liderança do CHEGA-Madeira não só insiste que não irá retirar a moção de censura que já apresentou no parlamento da Madeira, como também expressa total indisponibilidade para participar em quaisquer acordos ou entendimentos parlamentares que preconizem a continuidade no poder da coligação PSD/CDS/PAN além de 24 de Março.

Falando dos Açores, onde está a participar na campanha para as legislativas naquele arquipélago, Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira, é muito claro na análise que faz ao momento atual e incisivo nas prioridades políticas que o partido já expressou em comunicados anteriores.

“Não vamos estender linhas de vida ao governo desgastado e corrompido que o PSD lidera pois consideramos que o mesmo não reúne qualquer legitimidade política, nem capacidade ética, para governar a Região. Aliás, não há argumento válido que sustente a continuidade no poder de um governo e de um partido que empobreceu os madeirenses à custa de enriquecer os governantes e as empresas amigas do regime. Por isso, nem contem connosco para esse tipo de arranjinhos palacianos porque os mesmos revoltam-nos!”.

A juntar a isto, Miguel Castro reforça a noção de que o PSD, CDS e PAN não têm qualquer capital político para desenhar uma solução política “nas costas do eleitorado”, algo que, a seu ver, apenas demostra “covardia e um enorme medo de ir a eleições”.

A concluir, Miguel Castro deixa uma crítica ao PAN, convidando o partindo a repensar a postura pública que tem tido quanto ao CHEGA.

“Ainda há poucos dias, a representante local do PAN dizia que não podíamos ir a eleições porque a extrema-direita está a crescer. O CHEGA não é extrema-direita, mas, caso ela se estivesse ingenuamente a referir a nós, era bom que percebesse que o problema para a democracia não é o CHEGA, mas a corrupção que se instalou na Madeira, alguma dela com o conhecimento e bênção do próprio PAN”, termina.