“O Chega-Madeira conquistou um resultado muito significativo nas eleições legislativas de domingo, mais de duplicando a votação obtida nas eleições legislativas regionais de setembro do ano passado e praticamente quadruplicando o resultado das eleições legislativas nacionais anteriores”, destaca o partido, num comunicado enviado à redação.

Em termos globais, o partido refere que ficou a cerca de dois pontos percentuais do segundo lugar, sendo que, em alguns concelhos, foi mesmo a segunda força política mais votada.

Na sequência de uma noite eleitoral considerada “histórica” por André Ventura, líder nacional do partido, Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira e líder da bancada parlamentar, realça o “trabalho intenso” que potenciou o resultado eleitoral e agradece “aos militantes e a todos os cidadãos anónimos que, de forma direta e indireta, trabalharam para o sucesso obtido e se reveem na mensagem política do Chega.”

Nas suas palavras, “Os resultados são o espelho do trabalho árduo e de proximidade que temos vindo a desenvolver, não só durante a campanha, mas também dentro do parlamento e em toda a nossa atividade partidária. Os mesmos também espelham o compromisso inabalável com a população da Madeira e do Porto Santo, que são a razão de ser do nosso partido.”

Em jeito de análise, o parlamentar admite que fasquia foi elevada e que o partido tem de olhar para as eleições com grande responsabilidade. “Seria um erro colossal ficar a olhar para os resultados, como se os mesmos fossem um fim em si mesmo. Pelo contrário, é preciso ter a humildade e a lucidez de perceber que nos foi dada uma grande prova de confiança e que o nosso dever é o de corresponder com trabalho, seriedade e dedicação. Sei que serão essas as linhas seguidas pelo nosso deputado-eleito, pois o trabalho em prol de quem mais precisa é, exatamente, um dos grandes pilares da nossa matriz partidária”.

Adicionalmente, Miguel Castro aponta às próximas eleições, demonstrando ambição, mas também consciência das dificuldades que o partido irá enfrentar. “As eleições regionais são completamente diferentes das eleições nacionais. Porém, estamos cientes das expectativas que recaem nos nossos ombros e estamos motivados para continuar a fazer um trabalho digno, sério e potenciador de uma mudança real no regime político que domina a Região há quase cinco décadas.”