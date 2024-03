No Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), o deputado do Chega, Miguel Castro, lembrou a Carlos Rodrigues (PSD), que o Chega já não “é um partido de um homem só”, como este referiu, sublinhando o voto de mais de um milhão de pessoas no partido liderado por André Ventura.

Recorde-se que o partido de extrema-direita elegeu 48 deputados no ato eleitoral do passado domingo e hoje, na sessão plenária da ALRAM, o tema central é naturalmente o rescaldo das legislativas nacionais.

“Não caia na tentação de se tornar arrogante. Não caia na tentação de achar que são todos do Chega”, ripostou Carlos Rodrigues (PSD).