O Chega marcou, ontem, presença na Mostra da Poncha e do Mel e, já em modo claro de pré-campanha, aproveitou o momento para desenvolver contactos com a população, com a qual abordou assuntos referentes ao momento político atual e aos compromissos do partido para as eleições de 10 de março.

Nesse sentido, a comitiva do Chega reforçou a sua resolução em lutar contra a corrupção e todas as formas de gestão danosa da causa pública. Na opinião do presidente e líder parlamentar, Miguel Castro, essa é a causa e a origem do clima de insatisfação social que o Chega sente por todo o país.

“A corrupção não só lesa o Erário Público em milhares de milhões, como também corroí os elos de confiança entre os cidadãos e a classe política, privando o país dos recursos financeiros que tanto precisa para oferecer serviços de qualidade, como também gerando suspeitas nas instituições da governação. Tudo isto não só é grave, mas também retira a estabilidade social que o país precisa para crescer”, apontou.

A mesmo opinião é partilhada na íntegra por Francisco Gomes, candidato do Chega à Assembleia da República, que realçou as consequências sociais da corrupção e o seu efeito na vida do cidadão comum.

“Um país onde a corrupção e o clientelismo proliferam é um país que não é digno dos cidadãos que tem. Somos uma terra de gente boa, que trabalha e procura ganhar na vida de forma digna. Quando aqueles que mais deveriam dar o exemplo não o fazem e abdicam das suas responsabilidades morais e éticas, as instituições passam a estar envoltas numa aura densa de suspeita. É urgente recuperar a imagem da política e servir a população com honra e seriedade”, concluiu.