Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, reuniu com os deputados do grupo parlamentar da Assembleia Legislativa da Madeira, nomeadamente Miguel Castro, Hugo Nunes e Celestino Sebastião. O encontro teve lugar no parlamento nacional, tendo como foco central a articulação entre os deputados de forma a assegurar que as principais questões da Região são eficazmente representadas e defendidas nas assembleias da República e da Madeira.

Entre os muitos temas abordados estiveram o reforço da autonomia regional, a mobilidade aérea e marítima, assuntos fiscais, apoios ao setor primário, temas específicos do Porto Santo e as condições de trabalho das forças de segurança e defesa que estão a cumprir missão da Região.

Francisco Gomes enfatizou a “importância” deste encontro para fortalecer a coesão entre as representações nacional e regional do partido, sublinhando que “o Chega está determinado em garantir que a Madeira tem uma voz forte no debate político, sempre em defesa dos interesses madeirenses”.

“Tem existido, e continuará a existir, uma coordenação estratégica entre a representação na República, os deputados regionais, a liderança regional e a liderança nacional. É essa coesão, da qual nos orgulhamos, que nos tem permitido lutar de forma focada na defesa dos interesses da Madeira, garantindo que os mesmos estão sempre na agenda nacional”, frisou Francisco Gomes.

No âmbito das discussões, mereceram também destaque o planeamento e execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e das verbas do Portugal 2030, temas que o Chega considera “cruciais para o desenvolvimento económico da Região”, além de que “quer tirar partido de o fato de Francisco Gomes integrar a comissão parlamentar de acompanhamento desses dois programas”.

“A Madeira não pode falhar na execução criteriosa e rigorosa destes fundos estruturais, pois constituem a última grande oportunidade em termos de apoios europeus. Temos de ser extremamente vigilantes e exigentes no seu planeamento e implementação”, manifestou, por sua vez, Miguel Castro, presidente do Chega Madeira.

No que toca à situação das forças armadas e das forças de segurança que estão a cumprir missão na Região, os deputados do Chega reforçaram “a importância de garantir que as mesmas recebem os recursos e o apoio necessários para desempenharem eficazmente as suas funções”.

“Não podemos permitir que aqueles que estão na linha da frente da defesa da nossa soberania e segurança sejam esquecidos nas necessidades que têm para o cumprimento da sua missão. Por isso, muito em breve, daremos entrada de um projeto na República que visa a sua valorização salarial”, disse Francisco Gomes.

Os deputados também analisaram a atual situação política na Região Autónoma da Madeira, com particular ênfase nas recentes investigações e processos judiciais em curso.

Nesse âmbito, Miguel Castro, salientou “a importância de uma justiça célere”, frisando que o Chega-Madeira “está atento ao contexto atual, comprometido com a transparência e não se limitará de fazer tudo ao seu alcance para garantir uma governação digna na Madeira.”