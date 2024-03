“O PS e o PSD é ver o roto a falar do nu”, começou por dizer o deputado do Chega, Miguel Castro, granjeando gargalhas no hemiciclo no Período Antes da Ordem do Dia (PAOD).

“O seu partido, juntamente com o PSD, tem governado o país e a Madeira”, disse Miguel Castro (Chega), em direção a Sérgio Gonçalves (PS), para sugerir que oportunidades não têm faltado para demonstrar trabalho e obra.

“O PS não tem sido alternativa e, na fase mais frágil do PSD, nem assim o seu partido conseguiu convencer os madeirenses que consegue fazer melhor”, atacou Miguel Castro em resposta a Sérgio Gonçalves que acusou o Chega de estar a fazer uma limpeza – mote de campanha do partido de André Ventura – com recurso a um pano “velho”, lembrando os dissidentes social-democratas.

“O povo foi soberano e demonstrou aos partidos do sistema que não querem nem PS nem PSD a governar sozinhos”, fundamentou o parlamentar.