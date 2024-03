Francisco Gomes, deputado-eleito do partido Chega para a Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira, reuniu com o setor dos Bombeiros Profissionais das Associações Humanitárias do Sindicato Nacional da Protecção Civil. O encontro serviu para abordar algumas das questões mais prementes que afetam aquela classe profissional, assim como possíveis soluções para levar a discussão no parlamento nacional.

“Em cima da mesa estiveram vários assuntos, nomeadamente a aprovação do estatuto profissional dos trabalhadores das associações humanitárias, a antecipação da idade da reforça para os sessenta anos, o pagamento do subsídio de turno e das horas noturnas, a equiparação profissional aos bombeiros sapadores, os baixos salários e a classificação da profissão de bombeiro como profissão de risco e de desgaste rápido”, refere o Chega em comunicado. De acordo com os representantes das forças de proteção, citados pelo partido, “estes assuntos prolongam-se há demasiado tempo, sem qualquer fim à vista.”

“Os bombeiros não estão a exigir absolutamente nada que não mereçam, que já não lhes tenha sido prometido ou que não se enquadre no mais lógico senso-comum. Não podemos ter homens que arriscam a sua vida diariamente, que se sacrificam e que dão o seu melhor para que nós possamos viver a nossa vida em paz a receberem salários de miséria e a serem tratados de forma injusta e discriminatória”, disse Francisco Gomes.

Para o deputado-eleito, “A equiparação profissional, o pagamento do subsídio de turno e das horas noturnas, a falta de definição em torno do estatuto e todo o contexto de baixíssimos salários que estes homens têm de enfrentar podem ser resolvidos. Para tal, basta que o Estado cumpra com as suas obrigações e deixe de desperdiçar tanto dinheiro nos tachos e nos subsídios a pessoas que podem trabalhar, começando a olhar com muita mais seriedade para quem arrisca a sua própria vida por nós.”

Assim, Francisco Gomes prometeu lutar por um número de compromissos, já incluídos no programa eleitoral do Chega, tais como aumentar os valores de financiamento às associações humanitárias de bombeiros, antecipar a idade da reforma para os sessenta anos, reconhecer a profissão de como uma de desgaste rápido e pugnar pela aprovação do estatuto da carreira.