“Temos pão com cada vez mais qualidade”. A garantia é do chef Octávio Freitas que, esta manhã, participa no arranque do 1o Fórum do Pão do Funchal, no Centro Cultural e de Investigação (antigo Matadouro).

Durante 3 dias, a iniciativa da Câmara Municipal do Funchal desencadeará diversas atividades, incluindo a prova de pão e sopa.

O evento conta com a presença de Cristina Pedra, autarca do Funchal e secretária regional de Ambiente, Rafaela Fernandes.

O pão, alimento acessível a todas as classes sociais, é essencial e tem muita história que será contada até dia 7 de março.