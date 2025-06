Períodos de céu muito nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de norte/noroeste é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira.

O mesmo está previsto para a região do Funchal.

Quanto à temperatura, na Madeira, máxima de 23ºC e mínima de 18ºC, e, no Porto Santo, máxima de 25ºC e mínima de 17ºC.

No mar, na costa Norte, haverá ondas de norte com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 21/22ºC