O IPMA prevê para este domingo períodos de céu muito nublado. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sueste, por vezes forte(até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira, havendo possibilidade de poeiras em suspensão.

Para o Funchal, a previsão é também de períodos de céu muito nublado. Vento fraco (inferior a 15 km/h) e também possibilidade de poeiras em suspensão.

No mar, costa Norte com ondas do quadrante norte com 1 a 1,5 metros. Costa Sul, com ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.Temperatura da água: 20/21ºC