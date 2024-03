Os partos por cesariana na Madeira, no ano passado, representaram 32% dos nascimentos, muito acima dos 15% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Este é o tema que faz manchete na edição de hoje do JM: ‘Cesarianas são o dobro da média recomendada’.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’, destacamos o moinho de água de São Jorge, uma jóia rara na Madeira, património cultural secular que resiste ao tempo. Continua a laborar, graças a uma obra de restauro e à presença de um moleiro orgulhoso da sua função. ‘São Jorge leva a água ao seu moinho há 323 anos’.

Sondagem, feita pela Intercampus para o JM e para a JMFM, revela que a maioria dos madeirenses prefere taxa turística única e que não acreditam que a sua aplicação afaste turistas.

Em Ocorrências, ‘Condutor em fuga destruiu carro no Funchal’, ‘Noite agitada com dois relatos de agressões’ e ‘Vento forte provocou alguns estragados’ são as chamadas à primeira página.

Estes são os destaques, mas há muito mais para ler na edição deste domingo de Páscoa do JM.