A Direção Regional de Juventude promoveu uma sessão de auscultação para a Agenda Nacional da Juventude, que decorreu no Centro de Juventude do Funchal, e reuniu cerca de 60 jovens madeirenses.

Esta iniciativa constituiu um marco importante para a juventude da Região, uma vez que a Agenda Nacional da Juventude tem por objetivo criar um documento estratégico para as políticas de juventude em Portugal para os próximos anos, com o contributo dos jovens de todas as regiões do País.

Os jovens madeirenses foram de desafiados a fazer sugestões sobre dez temas fundamentais: Saúde e Bem-Estar; Educação e Qualificação; Participação Cívica e Cidadania; Digitalização e Tecnologias; Habitação; Natalidade e Intergeracionalidade; Sustentabilidade, Ambiente e Coesão Territorial; Emprego, Empreendedorismo e Inovação; Cultura e Criatividade; e Igualdade e Inclusão

A Agenda Nacional da Juventude foi lançada a 20 de janeiro, em Vila Nova de Gaia, que é Capital Nacional de Juventude 2025, e é dinamizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), pelo Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ).

Para além do diretor regional de Juventude, André Alves, a sessão contou com a presença do vice-presidente do IPDJ, Paulo Santos.