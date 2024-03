O Centro Dr. Agostinho Cardoso, no Campo da Barca, passou a dispor de um ‘call center’ dedicado a responder a todas as questões relacionadas com os rastreios de base populacional disponíveis na Região.

Atualmente, a Madeira dispõe de cinco rastreios de base populacional, três dos quais iniciaram-se em 2022, designadamente os referentes aos cancros do Colo do Útero; do Cólon e Reto e Saúde Visual Infantil.

Estes rasteiros juntaram-se aos do Cancro da Mama (iniciou em 1999) e Retinopatia Diabética (2007).

O ‘call center’ conta com quatro assistentes técnicos que receberam formação de modo a facilitar as tarefas inerentes à realização dos rastreios (convocatórias e registos); acompanhar e esclarecer o público a rastrear; melhorar o atendimento à população.

As convocatórias para os rastreios são feitas através de chamada telefónica, por SMS ou por e-mail.

É este serviço que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 11h00.