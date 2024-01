Na Madeira, proliferam barreiras que dificultam o quotidiano dos cidadãos com deficiência visual. As queixas são extensas, como referem ao JM Ana Andrade e Cristina Henriques, que lideram o núcleo da ACAPO, fundado há pouco mais de um ano. Desde obstáculos arquitetónicos, isolamento social, falta de acessibilidades ou de emprego, são muitos os fatores a justificar atenção. Mas a cegueira do desconhecimento continua a ser generalizada. Um assunto que faz manchete no seu JM de hoje que merece reflexão.

Neste domingo em que pode contar com um suplemento sobre tecnologias, conheça também, a Fajã Redonda, no Paul da Serra, que reunia ovelhas e alegrava o povo. Isto na altura em que ali, havia tosquias. Um assunto abordado na rubrica Perdidos e Achados.

No dia em que o Congresso do PS-Madeira registou unanimidade apesar das vozes dissonantes, com a moção de Paulo Cafôfo a merecer a aprovação dos militantes presentes e onde o líder dos socialistas criticou muito “a governação desastrosa do PSD” mas também foi alvo de reparos internos, damos-lhe conta que 137 refugiados da Ucrânia estão a receber o Rendimento Social de Inserção.

Depois de quase dois anos desde o início do conflito, permanecem na Madeira 467 cidadãos daquele país.