A candidatura da CDU esteve no Mercado dos Lavradores, no Funchal, onde a candidata Sílvia Vasconcelos apelou ao voto nesta força política no próximo dia 10, por considerar ser a que mais defende os “direitos de quem trabalha”, lembrando também o passado de repressão e luta pelo fascismo por parte de elementos históricos do partido.

“É a CDU quem dá a cara pelos mais carenciados e lesados por políticas capitalistas sem pendor humanista, para que a desigualdade social e económica não se agrave”, disse na ocasião.

“A CDU é uma força crucial e essencial para a democracia em Portugal, reconhecida pela sua seriedade, responsabilidade, honestidade, competência e pelo muito trabalho e empenho que dedica às causas que defende, sempre com critérios de interesse público e coletivo. A diminuição da sua representação parlamentar periga e dificulta a vida da maioria dos portugueses, dos trabalhadores, assalariados, que veem o seu rendimento sonegado e tributado a favor das grandes fortunas nacionais”, elaborou.

“Tem sido, sobretudo, a CDU, na RAM e no País, a debater-se pela melhoria e qualificação de serviços públicos ao serviço das populações, como o da saúde, educação, justiça, defesa, entre outros, tão à deriva por estes tempos; pelo acesso à habitação e a uma habitação condigna; pela defesa ecológica e ambiental (onde se incluem os animais); pela valorização salarial e pela majoração do Salário Mínimo Nacional e das pensões nas Regiões Autónomas e pela acérrima defesa da cultura e do reforço orçamental para este sector”, conclui Sílvia Vasconcelos.