A candidatura da CDU às próximas Eleições Legislativas nacionais desenvolveu hoje iniciativas de campanha junto dos trabalhadores nas empresas e locais de trabalho. Segundo a cabeça-de-lista, o objetivo do dia foi o de “assinalar a importância do trabalho na vida de cada um de nós e na sociedade. Todo e qualquer trabalho é um contributo para o desenvolvimento socioeconómico da sociedade e tem de ser, indubitavelmente, valorizado e dignificado”.

Contudo, afirmou Sílvia Vasconcelos, “o que se tem assistido em Portugal é a um ataque sucessivo aos direitos e dignidade de quem trabalha, o que se agravou com a política de Passos Coelho e a troika, mas que não foi revertido com o executivo do PS, posteriormente”.

E, atualmente, “estamos num tempo de retrocessos em relação aos direitos de quem trabalha: foram feitas alterações na Lei laboral, negativas e perigosas, que tiveram a legitimidade do PSD/CDS e do PS, comprometendo o princípio mais favorável para o trabalhador e a contratação coletiva, por exemplo”.

Comentando que o trabalho é “a nossa segunda casa”, onde o trabalhador passa a maior parte do seu tempo diário, a candidata defendeu o local de trabalho tem de ser um lugar de conforto e de acolhimento, cujo bem-estar se repercutirá nas empresas, na produtividade das empresas e no desenvolvimento social e económico do país.

Lembrou ainda a importância que a CDU tem dado a este factor: “a luta pela dignificação do trabalho é uma marca distintiva da CDU, e particularmente do PCP, desde há 103 anos, comemorados hoje (ontem)”.

Nos contactos com a população, Sílvia Vasconcelos apontou algumas das propostas da CDU para a defesa dos direitos dos trabalhadores, como o combate à precaridade laboral, o aumento do salário para o sector público e privado de pelo menos 150 euros, a valorização de todas as carreiras e profissões, incluindo as tuteladas pela República e que exercem na RAM, as 35 horas de trabalho para todos os trabalhadores do sector público e privado, o combate à desregulação dos horários de trabalho e compensar (e limitar) o trabalho por turnos e o aumento do salário mínimo para 1000 euros.

Quer “também assegurar os direitos de trabalho aos trabalhadores emigrantes que são direitos iguais aos de todos. É pelo trabalho que ocorrerá a plena integração dos emigrantes na sociedade portuguesa”.