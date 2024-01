A CDU já formalizou a sua candidatura a São Bento, para as eleições do próximo dia 10 de março.

O partido procedeu, esta manhã, à entrega da lista que procurará assegurar um assento no parlamento nacional pelo círculo da Madeira.

Em declarações à saída do Palácio da Justiça, Francisco Simões, mandatário, reiterou o “período conturbado” vivido na Madeira e no país e que atenta contra a revolução de Abril e os valores por esta estabelecidos.

“Faz-nos estar muito mais empenhados na luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos do povo”, vincou, tecendo diversos elogios à lista apresenta pela CDU, repleta de homens e mulheres “honrados e dedicados”.

“Uma lista encabeçada por uma militante extraordinário, com provas dadas, honrada e dedicada ao seu povo”, continuou, congratulando ainda Sílvia Vasconcelos, pela sua dimensão “científica” notável, mas também cultural. Já a cabeça de lista asseverou que a CDU é a solução “distintiva” que a Madeira necessita em sua representação na assembleia portuguesa, para debater temas tais como a habitação, os apoios na cultura, a lei da Finanças regionais, o referendo na Região, a mobilidade e a continuidade territorial, seja através do ferry, seja no concernente ao subsídio de mobilidade, entre muitas outras matérias.

“São estes os 50 anos de um dos momentos mais bonitos da história de Portugal, em que se garantiram direitos, que neste momento ironicamente estão ameaçados”, lamentou, denunciado “atentados” e tentativas de privatização da saúde e da educação e ainda o negócio da habitação e ainda as machadadas à lei laboral e à igualdade entre géneros, com a prevalência da misoginia.

“Tem sido a CDU que tem estado lá para evitar e travar ainda mais atentados a estes direitos elementares de quem trabalha”, atestou.

De assinalar que a lista é ainda composta por Maria José Afonseca e Marco António Fernandes, dos Verdes.