No concelho de Machico a CDU desenvolveu, neste domingo, iniciativas da sua candidatura às próximas Eleições Legislativas nacionais em que a candidata Maria José Afonseca apresentou propostas concretas para valorizar o trabalho e os trabalhadores desta Região Autónoma.

Numa iniciativa realizada este domingo no Caniçal, no âmbito da campanha da CDU às eleições legislativas, a candidata Maria José Afonseca disse que os compromissos do partido com a defesa dos trabalhadores e dos seus direitos é “um elemento chave” desta candidatura.

Para a comunista, aumentar significativamente os salários é um fator determinante para um novo desenvolvimento: “O aumento geral dos salários é uma prioridade para o desenvolvimento. O aumento geral dos salários, com o consequente aumento do salário médio, além de contribuir para uma mais justa distribuição da riqueza, tem impactos positivos na produtividade, na dinamização do mercado interno, na criação de emprego e na obtenção de mais receita para a Segurança Social”, afirmou.

Outro tópico apontado por Maria José Afonseca para a valorização do trabalho e dos trabalhadores é “o firme combate à desregulação dos horários, ao abusivo recurso a horários por turnos e noturnos, de forma a proteger a segurança e saúde dos trabalhadores”.

Para a CDU “é incompreensível que Portugal seja, no contexto europeu, um dos países onde se praticam horários mais desregulados”.

Como afirmou Maria José Afonseca, “a CDU tem propostas bem concretas para a redução do horário de trabalho. Por exemplo e, desde logo, importa fixar o horário de trabalho tendo como máximo as 35 horas semanais para todos os trabalhadores, sem perda de remuneração nem de outros direitos”.

Ainda a este propósito, afirmou a candidata que “para a CDU é urgente a revogação de todas as normas que implementam regimes de bancos de horas e de adaptabilidade, que só serve os interesses do patronato, que para além de desregular os horários, aumenta a jornada de trabalho diário e semanal aos trabalhadores sem qualquer remuneração”.

“A defesa dos trabalhadores desta Região passa pelo objetivo fundamental de alterar o Código de Trabalho, que tem contado com o apoio cego quer do PS, quer do PSD. quer no Governo da República, quer no Governo Regional, quer na Madeira, quer em Lisboa, PS e PSD estiveram sempre de mãos dadas no ataque aos direitos e interesses dos trabalhadores”, que resultou na implementação da precariedade laboral, disse ainda.

A CDU, garante Afonseca, “não dará descanso ao PS e ao PSD até que sejam revogadas as normas gravosas do Código de Trabalho e da Lei do Trabalho em Funções Pública, no que diz respeito à limitação do direito de contratação coletiva que permitem a desregulação dos horários de trabalho, assim como a reposição da norma do tratamento mais favorável ao trabalhador, a reposição dos valores das indemnizações a pagar aos trabalhadores pelos despedimentos coletivos, por extinção de postos de trabalho ou por inadaptação, que vieram facilitar os despedimentos”.

Para a CDU, “o combate à precariedade laboral, à valorização do trabalho e dos trabalhadores, passa também por uma outra política de defesa dos trabalhadores, que garanta que a um posto de trabalho permanente obrigatoriamente tem de obedecer a um contrato de trabalho efetivo e não a contratos a prazo ou programas de ocupação ou estágios.”

Estes são “compromissos decisivos para a valorização do trabalho e dos trabalhadores, pelo fim das discriminações pela efetivação dos direitos laborais e por melhores condições de vida e de trabalho”, concluiu.