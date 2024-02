A candidatura da CDU reuniu hoje com a reitoria da UMa para ouvir as reivindicações desta importante instituição de ensino superior da Região, assim como para apresentar as propostas da CDU relacionadas com o ensino superior nesta região insular

Sílvia Vasconcelos, candidata da CDU, defende uma alteração contínua e permanente à lei de financiamento do ensino superior, e com majorações nos apoios a esta instituição, tendo em conta os constrangimentos da insularidade e de ultraperiferia a que estão sujeitas as universidades das regiões autónomas.

“Não bastam, por bons que sejam, apenas apoios temporários em tranches agendadas para dar cobro a projetos académicos e de investigação, pois não satisfazem inteiramente e a longo prazo as pretensões desta instituição, de alargamento de competências e oferta académica, tecnológica e de investigação para um maior número de alunos.

É fundamental esta majoração no orçamento na UMa, e de forma permanente e não datada no tempo, pois é necessário que se acudam às dificuldades eminentes da UMa mas também às permanentes. Esta, não é uma instituição que viva sozinha e, por tal, precisa de múltiplos contributos e um deles, o principal e devido, é sem dúvida ao nível do Estado”.

Estas necessidades passam pela fixação de docentes na UMa, pelo incremento em áreas de investigação relevantes para a RAM, mas também pela atratividade de mais estudantes nacionais e internacionais, nas atuais e novas áreas, o que exigirá uma rápida resposta ao nível do número de camas para a população estudantil, com a construção de mais residências universitárias que, de momento, só tem resposta para cerca de 206 alunos.

Sílvia Vasconcelos afirma que a UMa tem de ser apoiada e crescer em oferta pública, formativa e social, sem que seja minimizada em relação às suas congéneres. A UMa é um bem público que dignifica a educação e a socioeconómica da RAM, pelo que o reforço do seu modelo de financiamento, estável, duradouro e não apenas assente em contratos-programa com horizontes temporais, é imperativo, por forma a dar resposta a uma estratégia de crescimento e desenvolvimento que se deseja para o ensino superior na nossa região.”