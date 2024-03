A candidatura da CDU organizou esta tarde uma iniciativa de encerramento de campanha eleitoral no Bairro da Nazaré, no Funchal, onde a cabeça de lista às próximas Eleições Legislativas nacionais, Sílvia Vasconcelos, falou da importância do Dia Internacional da Mulher e apelou ao voto na CDU.

“Hoje, Dia da Mulher, no ano da comemoração dos 50 anos de abril, a CDU assume um dos seus grandes compromissos de candidatura: impedir qualquer retrocesso humanitário no que respeita aos direitos conquistados para as mulheres portuguesas a par das grandes conquistas da democracia portuguesa. Falamos do direito ao voto; ao trabalho e educação e à sua autodeterminação”, disse Sílvia Vasconcelos.

Ao assinalar a importância das iniciativas sobre os direitos da mulher, Sílvia Vasconcelos referiu que “depois de 50 anos de grandes conquistas humanitárias, sociais, democráticas as forças políticas de direita querem fazer retroceder direitos como a IVG, sugerindo mesmo um novo referendo, medida, esta sustentada não só pela AD mas também pelo Chega. Este último, emana discursos machistas e misóginos que estariam à altura de um tempo medievo, e, despudoradamente, até se candidatam às eleições condenados, pertencentes àquela ala política, por violência doméstica. Já a AD não foge ao mesmo padrão, aliada ao PPM, encabeçado por um elemento que boçalmente debita machismo e misoginia mesmo em intervenções públicas”.

No que respeita ao combate à diferença de remuneração com base no género, que coloca as mulheres portuguesas com “uma diferença salarial de cerca de 16% em inúmeros sectores profissionais abaixo da remuneração masculina”, destaca a cabeça de lista, “forças como o PSD/CDS/PAN e Chega, no Parlamento Regional, abstiveram-se perante esta proposta e a IL votou mesmo contra”. Por outro lado, continuou, “o PSD, nesta Região Autónoma, tem obstaculizado a regulamentação da Lei da Paridade, tornando-se evidente a posição política destas forças políticas em relação à igualdade de género, em relação aos direitos plenos das mulheres na nossa sociedade”.

Como destacou Sílvia Vasconcelos, “a CDU não quer uma sociedade onde a desigualdade, seja ela qual for, persista”. Por tal, no que concerne aos direitos constitucionais das mulheres, “continuaremos a debater-nos contra a violência doméstica e de género, tornando mesmo o crime da violação em crime público; e a pugnar pela igualdade salarial para salário igual, pela igualdade de oportunidades no trabalho e pela aplicação da lei da paridade na RAM”. “Travaremos qualquer retrocesso aos direitos das mulheres e faremos tudo para que seja igual na nossa sociedade dizer ‘meu homem ou dizer minha mulher’”, rematou.