A CDU levou a cabo uma iniciativa da campanha eleitoral, no Funchal, sobre o setor bancário “que esfola uma grande parte da população e estrangula tantas vidas”.

Nesta iniciativa, que se realizou junto à sede da Caixa Geral de Depósitos na Região, a candidata às próximas Eleições Legislativas, Sílvia Vasconcelos, criticou o papel do sector bancário e, em particular, o serviço público prestado pela Caixa Geral de Depósitos.

“Sendo a CGD uma entidade de serviço público, na verdade, comporta-se como um branco privado que ao longo do tempo tem penalizado a população e os seus próprios trabalhadores”.

A este respeito acrescentou que “na Região Autónoma da Madeira tem diminuído mais de uma dezena de balcões desde a Troika (Caniço, Ponta do Sol, Nazaré, Porto Moniz, Loja do Cidadão, Galerias São Lourenço, Lido, etc) alguns deles ficando a funcionar como meras caixas automáticas. Isto quando a CGD deveria estar ao serviço do desenvolvimento social e económico desta Região Autónoma. Ao encerrar estes balcões, esta entidade agrava, assim, as assimetrias regionais face a outras localidades do país, comprometendo mesmo a qualidade do serviço público prestado, penalizando sobretudo a população mais idosa”.

Sílvia Vasconcelos lançou a interpelação pública: “Como é que um organismo público, à semelhança de um privado, agrava as rendas de habitação com juros de 60%?”.

De acordo com a candidata da CDU, o “estrangulamento de tantas vidas” faz-se, também, através da banca “com variadas comissões e ‘taxas e taxinhas’ que têm penalizado os seus clientes, para mais em tempos em que a crise da habitação é preocupante, quer no arrendamento quer na aquisição de casa própria, e o custo de vida dos portugueses não para de aumentar? Temos um serviço público a levar “couro e cabelo” aos portugueses, obcecado por lucros e que tem vindo a diminuir drasticamente o número de funcionários em mais de 2000, o que vem agravar a degradação da prestação de serviços”.

“Este não é o banco público que queremos, mas tem sido, lamentavelmente, o que temos”, afirmou.

Num dia especialmente marcado pela afirmação de reivindicações por parte dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, disse Sílvia Vasconcelos garantiu que “a CDU associa-se à justa luta dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos que hoje reivindicam justos aumentos salariais, e melhores condições de trabalho, cuja degradação é gritante, principalmente nos balcões, de acordo com estes profissionais”.