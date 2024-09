O presidente do CDS Madeira sensibilizou o ministro da Defesa, Nuno Melo, para a resolução do problema dos meios aéreos de busca e salvamento da Força Aérea, sediados no Porto Santo.

José Manuel Rodrigues defendeu, na segunda-feira, junto do ministro, a necessidade de assegurar em permanência um avião C-295 e um helicóptero EH101 Merlin e respetivas tripulações naquela ilha, essenciais à evacuação de doentes e feridos para a Madeira, assim como para o socorro nos mares e para a fiscalização da da nossa extensa Zona Económica Exclusiva (ZEE).

“Apesar do enorme e nobre esforço da Força Aérea, têm sido frequentes, ao longo dos últimos 15 anos, as avarias e a falta de meios humanos para operar as aeronaves, o que levanta grandes preocupações nos portugueses do Porto Santo e problemas à defesa da nossa ZEE”, refere o CDS.

Acrescenta, em nota de imprensa, que o que acontece é que “devido à falta de pilotos comandantes, a ativação do helicóptero Merlin estacionado no AM3 do Porto Santo está dependente da vinda de uma tripulação do Montijo, o que aumenta o tempo de prontidão da aeronave, em caso de emergência para mais de duas horas.”

O ministro da Defesa, que é também presidente do CDS nacional, tomou em consideração estas preocupações e garantiu que o Governo está a fazer um grande investimento na revalorização das Forças Armadas e nos meios de Defesa de todo o território português.

O CDS enaltece o “extraordinário trabalho” dos militares da Força Aérea que, apesar de todas as limitações e constrangimentos, têm sido inexcedíveis para salvar pessoas e bens no arquipélago.

“No entanto, o CDS da Madeira continuará a bater-se, em todas áreas, para que o Estado assuma, na Madeira e nos Açores, os seus deveres para com os portugueses das ilhas e os custos de soberania, consagrados constitucionalmente”, conclui o partido.