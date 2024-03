O CDS-PP irá reunir o Conselho Regional, amanhã, dia 5 de março, no Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal.

A ordem de trabalhos comtemplará três pontos, nomeadamente: Agendamento, Convocação e Fixação da Ordem de Trabalhos do XIX Congresso Regional; Aprovação do Regulamento do XIX Congresso Regional; e Eleição da Comissão Organizadora do Congresso.

O líder regional do CDS-PP, Rui Barreto, irá prestar declarações à comunicação social, pelas 20h00, no local.