Bom dia! É segunda-feira!

Esta é a agenda de hoje:

- Às 9h30, na Câmara Municipal da Calheta, terá lugar a inauguração de uma exposição de telas, realizadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens da Região Autónoma da Madeira. Esta exposição foi criada no âmbito do projeto bem-estar psicológico dos comissários das CPCJ´S da Região Autónoma da Madeira, com a orientação científica do Professor Doutor André Tavares Rodrigues. Esta inauguração contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, da Micaela Freitas, Presidente do Instituto da Segurança Social da Madeira e de André Tavares, mentor do projeto.

- O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 10h00, na sessão de abertura da X Semana da Economia/Gestão, que terá lugar na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

- O CDS-PP irá reunir a Comissão Política Regional, pelas 18h00, no Castanheiro Boutique Hotel, sito à Rua do Castanheiro. O líder regional do CDS-PP, Rui Barreto, irá prestar declarações à comunicação social, pelas 20h00.