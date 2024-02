Os centristas Rui Barreto, José Manuel Rodrigues e António Lopes da Fonseca chegaram há instantes ao Palácio de São Lourenço para a audiência com o representante da República para a Região, Ireneu Barreto.

O CDS que, recorde-se, suporta a coligação que sustentava o governo de Miguel Albuquerque e que deveria alinhar-se pela solução de apresentação de um novo governo e um novo líder, mas já nem isso se sabe numa altura em que Barreto, conforme avançou o JM, admite sair.

Recorde-se que consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao representante da República para a Região recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira. O que acontece na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido nesse processo judicial.