O CDS-PP Madeira quer uma “rápida aplicação”, na Região, da atribuição dos medicamentos gratuitos para os idosos que recebem o Complemento Solidário.

Em nota de imprensa, o partido refere que esta foi uma proposta lançada pelo CDS aquando das negociações do Orçamento Regional deste ano e que veio, também, a ser consagrada no Orçamento do Estado.

“A sua aplicação aos idosos da Região está dependente de uma regulamentação que está a ser elaborada por um grupo de trabalho da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Inclusão e do Instituto de Segurança Social”, afirma.

O CDS faz votos que, muito em breve, os idosos com pensões mais baixas tenham os medicamentos gratuitos. As despesas com saúde são um dos grandes custos que os pensionistas têm que enfrentar mensalmente.

Hoje, Dia Mundial do Idoso, o partido lembra os elevados níveis de envelhecimento da população da Região Autónoma, que caminha para ser a mais envelhecida de Portugal, a necessidade de responder, com políticas inovadoras e ambiciosas e intergeracionais a esta nova realidade, que põe em causa a sustentabilidade da segurança social e os custos acrescidos com a Saúde.

“Temos de garantir um envelhecimento com dignidade e para isso é preciso reconhecer, com proteção social e financeira, todos os que já deram muito à nossa comunidade”, conclui.