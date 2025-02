O CDS-Madeira defendeu hoje, em comunicado, que os “salários médios têm de crescer acima da inflação e os impostos descerem”.

O partido liderado na Região por José Manuel Rodrigues entende que “uma sociedade assente num grupo que aufere grandes rendimentos e, noutro grupo que recebe baixos salários, sem uma classe média robusta, está condenada ao fracasso”.

“Enquanto a classe alta tem posses para viver e a classe mais carenciada tem acesso a apoios sociais, a classe média está sujeita a todas as exigências fiscais e de pagamento de serviços. Precisamos de inverter esta situação, cuidar de melhorar a qualidade de vida desta classe e fazer com que o elevador social volte a funcionar para cima”, defendem os centristas.

Na perspetiva do CDS-Madeira, “de nada vale o júbilo à volta da subida do PIB e dos recordes nos números económicos, se isso não representar uma melhoria da vida de todos os madeirenses e portosantenses”.

O CDS entende que “está a falhar a redistribuição da riqueza na Madeira e que esta realidade só mudará com uma redução de impostos sobre os rendimentos e com uma valorização dos salários, com aumentos superiores à inflação”.

“No ano passado, a taxa de inflação foi de 3,5 por cento e, já em janeiro deste ano, voltou a subir, o que indica que os preços estão a subir a um ritmo superior ao dos salários. Em Portugal e na Europa, a inflação tem vindo a descer. Temos salários médios abaixo da média nacional e um custo de vida muito superior. No final de 2024, o salário médio bruto mensal no país foi de 1777 euros, enquanto que na Madeira ficou-se pelos 1683 euros, uma diferença de 94 euros por mês, ou seja, menos 1316 euros por ano (-5,3 por cento)”, considera o CDS-Madeira.