O CDS/PP organiza o seu congresso interno a 13 e 14 de abril, no Funchal, de onde vai sair a nova liderança que irá disputar “os próximos atos eleitorais”.

A decisão foi tomada pelo Conselho Regional do partido, que está esta noite reunido numa unidade do Funchal, e onde está presente José Manuel Rodrigues, que estará a ponderar o regresso à liderança do partido na Região, depois do anúncio de saída de Rui Barreto.

Numa declaração sem direito a perguntas, o porta-voz do Conselho Regional, Gonçalo Pimenta, comunicou que o XIX Congresso Regional do CDS “servirá para eleger os novos órgãos do partido que terão a responsabilidade de conduzir os destinos do CDS-PP/M, preparando-o para os próximos ciclos eleitorais”.

Nesta reunião, Amílcar Figueira, secretário-geral do partido, foi nomeado presidente da comissão organizadora do conclave centrista. O Conselho Regional aprovou ainda os regulamentos que regerão o congresso.

Por outro lado, o Conselho Regional decidiu apelar ao voto na Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), “por entender que é a única solução possível para retirar Portugal do pântano em que os socialistas deixaram o País” e porque a “eleição de deputados da Aliança Democrática pelo círculo eleitoral da Madeira representa uma maior defesa dos madeirenses e porto-santenses na Assembleia da República”.

Apesar de na Madeira a coligação PSD/CDS não incluir o PPM e se chamar “Madeira Primeiro”, o porta-voz do Conselho Regional do CDS sempre se referiu à coligação na Madeira como sendo “Aliança Democrática”, e nunca como “Madeira Primeiro”, como efetivamente se chama o acordo na Região, num claro afastamento do PSD/M.

Entretanto, uma hora e meia após a leitura da comunicação, o líder do CDS-PP/M, Rui Barreto, informou o JM que a troca de nomes não foi “intencional”.

”Na parte regional, onde se diz AD deve ler-se Madeira Primeiro. Gralha não intencional”, comunicou Rui Barreto.

Ainda sobre as declarações lidas de Gonçalo Pimenta, às 20h00, o porta-voz disse que o Conselho Regional do CDS/M “louvou Rui Barreto, pela sua extraordinária contribuição para o crescimento do partido e para a sua afirmação enquanto partido de poder na Região”.

“O CDS/PP mostrou capacidade de exercer funções de governo, com competência, demonstrou ter quadros preparados, demonstrou, sobretudo, ser o farol e a garantia da estabilidade na Madeira”, afirmou ainda.

Notícia atualizada às 21h35