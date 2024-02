A Comissão Política do CDS-PP Madeira reitera o apoio à solução de Governo que surgiu do acordo político celebrado entre o CDS e PSD para a Madeira, em vigor desde 2019 e renovado em 2023. Aliás, a Comissão Política do CDS-PP Madeira aprovou, sem votos contra, a estratégia de um novo Governo, um novo Programa de Governo e aprovação do orçamento para 2024, numa reunião que decorreu ao início desta noite no Castanheiro Boutique Hotel com vista a analisar a situação política regional bem como definir uma estratégia política para os tempos que se avizinham.

O CDS considera que, “sem prejuízo dos poderes atribuídos constitucionalmente ao Presidente da República, e aos poderes do representante da República, esta solução apresentada é aquela que decorre do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, bandeira e garante da nossa autonomia, tratando-se de um mecanismo que permite, por agora, encontrar uma solução governativa que devolva normalidade possível à vida social e económica na Região”.

Em conclusão, a Comissão Política do CDS-PP Madeira apelou ainda ao empenho de todos neste momento delicado da vida regional, “com a certeza de que, através da união, confiança e mobilização de todos, a presente solução será o melhor caminho para a nossa terra e para o interesse de todos os madeirenses e porto-santenses”.