A Casa do Povo de São Roque do Faial, em colaboração com o Centro de Saúde local, organizou esta tarde uma sessão de Sensibilização intitulada: Prevenir as quedas - Cuidados a ter em sua casa.

A referida ação teve como oradora a estudante de Enfermagem da Universidade da Madeira, Vanessa Ornelas, que está a fazer um estágio no Centro de Saúde de São Roque do Faial, sob a orientação da Enfermeira Maria José Spínola.

Os principais intervenientes foram os utentes do Centro de Convívio de São Roque do Faial, embora a ação fosse aberta ao público em geral.

Os objetivos da ação foram essencialmente alertar para os perigos que podem advir das quedas, nomeadamente na terceira idade. A oradora elucidou com exemplos do dia a dia, para os cuidados que os idosos devem ter em casa, nomeadamente com o tipo de piso escorregadio ou danificado, uso de tapetes inadequados, falta de sinalização de escadarias ou de iluminação que possam provocar quedas no domicílio.

A ação teve boa aceitação por parte das cerca de duas dezenas de participantes, pelo que os objetivos da mesma foram atingidos plenamente.

Noutro âmbito, também nas instalações da nossa Casa do Povo decorreu ontem outra sessão de esclarecimento sobre as Eleições Europeias 2024 da Responsabilidade do Gabinete EUROPE DIRECT Madeira, intitulada: “Vamos Conversar?”.