Casa de Saúde de São João de Deus celebra Dia do Fundador

A Casa de Saúde de São João de Deus, que este ano assinala os 100 anos de fundação, celebra esta sexta-feira, dia 8, o Dia do Fundador, com uma cerimónia que contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O programa comemorativo terá início pelas 11h00, com uma eucaristia solene presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Pelas 12 horas haverá a bênção de viatura Mercedes de nove lugares, adaptada a pessoas deficientes e com mobilidade reduzida, oferecida por António Nobrega e outros benfeitores, em parceria com a Fundação S. João de Deus, que tem sede em Lisboa.

A Casa de Saúde São João de Deus tem, presentemente, 328 doentes internados; 31 utentes a fazer o programa do tratamento álcool; 24 nos cuidados continuados gerais e integrados; 15 utentes com drogas – NSP – novas substâncias psicoativas; 45 doentes com doença mental aguda - esquizofrenias, depressão, distúrbios de personalidade, e 200 utentes com natureza psicogeriátrica, paliativos, doença mental crónica, doentes inimputáveis perigosos.

Em 2023, a Casa de Saúde celebrou com vários eventos, inclusive as X Jornadas de Saúde Mental e Psiquiatria RAM, a entrada dos primeiros 38 doentes mentais no ano de 1923. A inauguração oficial da Casa de Saúde aconteceu a 10 de agosto de 1924, pelo que a instituição está a comemorar-se o primeiro centenário.