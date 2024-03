Carlos Pereira, antigo presidente do PS e reeleito deputado à Assembleia da República pelo círculo de Lisboa, pediu esta noite que Paulo Cafôfo se afaste para que seja encontrada uma “solução vencedora” para enfrentar o PSD/Madeira.

“Se houver eleições regionais, o PS/M tem de ter uma solução ganhadora. Não é isso que tem hoje! Mas isto não significa que o líder do PS/M deva ser descartado. Nada disso. Todos são importantes. É assim que deve ser e devemos acabar com o método de afastar pessoas porque discordam. O desafio é juntar toda a gente e encontrar uma solução vencedora. Sabemos que por este caminho não vamos lá”, afirmou o socialista, que se mostrou “chocado” com a derrota de hoje do PS/Madeira.

“No contexto político da RAM, o único resultado aceitável para o PS/M era vencer o PSD de modo a se posicionar como alternativa para uma eventual eleição regional”, avaliou. Foi isso que o líder do PS/M propôs “mas falhou e falhou clamorosamente”, criticou.

“Perdeu 11 pontos percentuais e 10 mil votos”, acentuou, acrescentando que “o líder do PS/M fez uma remodelação na lista [que] não surtiu nenhum efeito e travou os resultados crescentes que vinham a ser obtidos nas eleições nacionais”.

Enquanto no plano nacional o PS “aguentou o embate num empate técnico”, continuou o antigo presidente dos socialistas madeirenses, “na Região o PS/M ia perdendo a liderança da oposição para o Chega e por “meia dúzia” de votos o JPP não meteu o seu deputado, remetendo o PS para um dos piores resultados de sempre”.

“Nada disto é compreensível”, considerou, quando a “AD teve melhor resultado face aos últimos atos eleitorais”.

Para Carlos Pereira, são “chocantes” as declarações de Paulo Cafôfo esta noite, que “só são entendidas num contexto de stress e pressão”.

“O líder do PS/M cavalgou a situação política interna do PSD e foi julgado pelos eleitores de forma negativa”, criticou ainda, referindo que ainda “menos aceitável é apresentar bodes expiatórios e evitar assumir responsabilidades”.

“Atirar responsabilidades para Pedro Nuno Santos é muito pouco digno e bastante irrealista face aos resultados nacionais. Ninguém entende e isto descredibiliza o partido”, sentenciou.

“Compreendo que no calor da noite há pouco discernimento, mas é importante retomar o bom senso e reflectir”, pediu.

Portanto, concluiu, “os tempos são difíceis mas não é aconselhável meter a cabeça na areia e evitar encontrar soluções. A Madeira precisa de alternativas credíveis e sólidas com resultados”.

A terminar, Carlos Pereira mostra-se “disponível para um debate franco aberto e para encontrar soluções numa base de realismo”.