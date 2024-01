Carlos Pereira, deputado do PS-M na Assembleia da República, não vai integrar a lista liderada por Paulo Cafôfo.

Em jeito de despedida, realizou um balanço ao trabalho feito, entendendo ter cumprido com o que se propôs.

“Fui cabeça de lista pela Madeira três vezes. Obtendo os melhores resultados de sempre para a o PS-M em eleições nacionais consecutivas. Assumi muitos compromissos e cumpri tudo o que me comprometi. Coloquei em prática uma cultura política de diálogo pela Madeira que gerou muitos frutos. Foram obtidas conquistas que foram geradas no diálogo com outros partidos. Travei batalhas com a República por vezes com o meu próprio partido e até com o governo. Todas as guerras que travei foi para defender o que acredito e ser fiel aos que me elegeram.

Cumpri o meu papel e nunca coloquei em causa o slogan que criamos em 2015: sempre pela Madeira. Tenho orgulho em muitas conquistas, mas permitam-me destacar algumas: Co-financiamento de 50% do novo hospital, a maior obra da Madeira; Financiamento dos cabos submarinos; Transferência de meios do PRR em cerca de 5% do total discriminando positivamente a Madeira; Redução dos juros da divida da RAM à República, no âmbito do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro; Garantias sistemáticas do estado para a reestruturação da dívida da RAM; Criação de condições para o normal funcionamento do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Solidariedade imediata e concreta perante os incêndios de 2017; Transferência de parte dos proveitos dos jogos da Santa Casa das Misericórdias para financiar o Serviço Regional de Saúde; Estendemos a tarifa social de eletricidade a todos os madeirenses com necessidades; Assinatura do contrato programa entre a Universidade da Madeira, o Governo Regional e o Governo da República reforçando as condições de financiamento da UMa; Apoio para a decisão de aquisição dos meios aéreos para combate aos fogos na Madeira; Reciprocidade no tratamento entre o Serviço Regional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde; Está em curso a construção de novas esquadras para a Madeira, designadamente Ponta de Sol, Porto Moniz, Machico e Santa Cruz; A mobilidade aérea está a ser cumprida e não há limites nem travões ao financiamento das viagens dos madeirenses com o continente; Foram criadas condições para a atração de novas companhias aéreas onde se destaca o apoio para o estabelecimento da Ryanair na RAM”