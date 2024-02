A Capitania do Porto do Funchal informa ter prolongado os avisos de agitação marítima forte e vento forte até amanhã, apelando “a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Evitar, designadamente, passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda.

Na Costa Norte, as ondas poderão atingir 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros.

Na Costa Sul, são esperadas ondas de 1 a 1,5 metros.

O aviso, realce-se, vigora até às 06h00 de amanhã.