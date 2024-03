A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje novamente os avisos de agitação marítima e vento forte para a orla costeira da Madeira, até às 06:00 de sexta-feira.

A decisão baseia-se nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

A capitania indica no aviso que o vento será de norte “fresco a muito fresco, por vezes forte entre o final da tarde e o meio da noite”.

Na costa norte, as ondas podem atingir os 4,5 metros e, na parte sul, serão de cerca de um metro.

Devido a esta situação meteorológica, a capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral que adote os devidos cuidados “tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Reforçar a amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e zonas expostas e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações.