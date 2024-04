A Câmara de Santa Cruz dá continuidade ao programa de Apoio ao Movimento Associativo que é implementado pelo Município de Santa Cruz, desde 2017, nas áreas da cultura, desporto, social, educação formal e não formal, ambiente e património natural, promoção do desenvolvimento económico, promoção da igualdade de género, promoção da cidadania e dos direitos humanos, entre outras.

Nos últimos anos, este apoio permitiu um reforço desta política consolidante de associativismo e que promoveu uma relação profícua nas várias parcerias implementadas com as diferentes associações que manifestaram interesse em programar e implementar projetos de programação/organização de eventos de natureza cultural ou desportiva; criação/produção artística, ações de animação sociocultural; ações de defesa e valorização ambiental; ações de desenvolvimento sociocomunitário; ações de defesa de valorização e divulgação do património cultural, manutenção/ recuperação e construção de sedes e instalações, aquisição de bens e/ou serviços, entre outros.

Faz parte do eixo estratégico da autarquia, nas áreas de intervenção do desenvolvimento económico-cultural, do atual mandato, “fomentar parcerias com entidades culturais do concelho com o intuito de alcançar os objetivos propostos” e “apoiar iniciativas que visem a salvaguarda, valorização e defesa do património cultural”.

Até à data esta política permitiu o desenvolvimento de aproximadamente 354 projetos nas diferentes áreas, nos últimos sete anos, distribuídas por 268 entidades num total de 903 112, 16 €.

A abertura do novo período de candidaturas para o Apoio ao Movimento Associativo, para o ano 2024, decorrerá de 8 de março a 8 de abril de 2024. As entidades que se enquadrem no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo da Câmara Municipal de Santa Cruz, podem submeter as candidaturas através do Portal do Movimento Associativo do Município de Santa Cruz - https://movimentoassociativo.cm-santacruz.pt/.