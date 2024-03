Face a uma série de constrangimentos apresentados numa carta, dirigida ao presidente do Conselho de Jurisdição do PSD/Madeira, Rui Abreu, a candidatura liderada por Manuel António Correia reivindica a prorrogação do período de pagamento de quotas por mais três dias, isto é, até 13 de março, quarta-feira.

No comunicado de imprensa são elencados uma série de entraves que, segundo a candidatura, tornam a data-limite, a 8 de março, inviável.

“Sucede que em muitos casos as tentativas de contacto revelaram-se infrutíferas, não tendo o Secretariado do PSD-M atendido as chamadas ou, quando o fez, limitou-se a fornecer a informação de que a referência de pagamento seria concedida apenas pela via presencial e a pedido do próprio militante, na sede do PSD-M”, refere um dos pontos do documento.

Deste modo, pretende-se, numa “comunicação dirigida a todos os militantes cujo pagamento de quotas esteja em atraso, nomeadamente, as referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023”, a regularização das mesmas” para que reuniam as “condições para participar no XIX Congresso Regional do PSD Madeira”.

Cumpre recordar que as diretas do Conselho Regional do PSD/Madeira ocorrem a 21 de março, com Manuel António Correia a ter como adversário Miguel Albuquerque.