Elementos da candidatura de Manuel António Correia às eleições internas do PSD/Madeira dizem que estão a ser criados “entraves atrás de entraves” no processo de regularização das quotas dos apoiantes da candidatura oponente à de Miguel Albuquerque.

Nuno André Alves, candidato na lista da Comissão Política do antigo governante, deslocou-se esta tarde à sede do partido com “cartões de identidade” e “procurações” de apoiantes de Manuel António, mas esbarrou em “novos obstáculos” que estão a impedir a regularização das quotas.

O representante disse que estão a ser criadas novas exigências a cada dia que passa por parte dos órgãos do partido, o que está a ver visto como uma tentativa de impedir que o processo eletivo decorra “em liberdade e de forma democrática”.

“Há duas semanas, com uma simples chamada referindo o nome da pessoa e a freguesia, era possível serem emitidas referências para pagamentos de quotas”, porém, depois da quarta-feira de apresentação das listas, “essas chamadas deixaram de ser atendidas e, quando o eram, diziam que por telefone já não prestava; que agora tinham de vir cá com o Cartão do Cidadão, ou mandar um email com o anexo do Cartão do Cidadão”, referiu Nuno André Alves.

“Demos instruções nesse sentido” a todos quantos quisessem regularizar a situação das quotas”, mas, depois, foi-lhes transmitido que essa solução também “já não interessava” e que os filiados precisavam agora de se deslocar à sede do partido com o Cartão do Cidadão.

“Nas primeiras vezes, fizeram os pagamentos, mas “a partir de hoje já nem com o Cartão do Cidadão presta”, acusou Nuno André Alves.

Segundo referiu, estão agora a serem pedidas “procurações” para que os pagamentos sejam aceites. “Nós estamos aqui hoje, com procurações assinadas em meu nome pessoal, com a fotocopia do Cartão de Cidadão, e, mesmo assim, agora dizem que não presta, que [o assunto] tem de ir ao Conselho de Jurisdição”.

O responsável disse que elementos da equipa da candidatura ligaram então ao presidente do Conselho de Jurisdição, Rui Abreu, mas os serviços responderam que é preciso que a autorização da Jurisdição seja feita “por escrito”, após “deliberação” do órgão.

“Portanto, com o prazo a acabar amanhã, vão mudando as regras todas ao longo do jogo”, criticou.

Para Nuno André Alves, “o objetivo é naturalmente facilitar a regularização de quotas a uns e dificultar a outros, mas nós achamos que os militantes não têm distinção”.