Na próxima terça-feira, dia 7 de maio, Ana Sofia Lopes, candidata a Bastonária da Ordem dos Médicos Dentistas, vai estar presente na Região, no Funchal, com o objetivo de troca de ideias e preocupações da comunidade e apresentação do Programa Eleitoral ‘À Ordem o que é da Ordem – Dar Voz aos Médicos Dentistas’.

Ana Sofia Lopes, encontra-se atualmente em fase de campanha, e pretende recolher angústias, anseios e aspirações dos colegas de profissão em diversas regiões do país.

Sob o mote ‘Já é Tempo de dar Voz aos Médicos Dentistas’, a médica dentista Ana Sofia Lopes é candidata a Bastonária da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD).

Com experiência profissional desde a clínica privada à investigação académica, apresenta-se como “a médica dentista ideal para liderar a OMD num momento crucial para a profissão e para a saúde oral em Portugal”.

Ana Sofia Lopes considera como principais desafios da sua candidatura combater a falta de acesso à saúde oral, a emigração dos jovens médicos dentistas, as más condições de trabalho e a proliferação de planos de saúde com preços baixos que colocam em risco a qualidade dos tratamentos.

Por consequência pretende dotar a Ordem dos Médicos Dentistas de capacidade, vontade e eficácia na resolução destes problemas.

Ana Sofia Lopes propõe no seu programa para a OMD, a garantia da qualidade e universalidade da saúde oral, a valorização dos médicos dentistas, e o combate ao trabalho precário.

São também eixos da sua candidatura a criação de uma carreira aliciante no SNS, a defesa dos direitos dos médicos dentistas, o reforço da regulação da profissão e a modernização da Ordem.

Ana Sofia Lopes propõe a integração dos Médicos Dentistas com carreira definida no Serviço Nacional de Saúde, para defesa dos seus direitos contrariando o trabalho precário. É também necessário que o doente tenha acesso ao direito universal de tratamentos médico-dentários no SNS. Pugnar pela simplificação da burocracia nas clínicas, como, por exemplo, as regras da imagiologia, quando revertidas da legislação da União Europeia para a legislação portuguesa.

Defende ainda o reforço da regulação da profissão sem esquecer a aproximação da Ordem aos seus médicos dentistas.

A candidata tenciona ser a Bastonária da mudança e da união e convida todos os médicos dentistas a juntarem-se ao projeto. “Contem comigo! Tenho o propósito de marcar o meu mandato com um projeto realizado com toda a dedicação e, sobretudo, credível. Por todos nós!”, aponta.

A candidata, conta com uma equipa “credível, experiente, motivada e unida” para que a Ordem dos Médicos Dentistas responda aos desafios da medicina dentária no século XXI.

A candidata criou site para divulgar a sua mensagem -https://darvozaosmedicosdentistas.pt e também email – darvozaosmedicosdentistas@gmail.com para os colegas partilharem as angústias, anseios e aspirações.