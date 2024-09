A Capitania do Porto do Funchal endereçou um comunicado à imprensa onde informa que foi cancelado o aviso de mau tempo, sinal 6, para a Região, conforme informação fornecida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Ainda assim, a Capitania aconselha alguma cautela. “Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”, é assinado pelo capitão de mar e guerra, Rui Teixeira.