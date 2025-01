A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na terça-feira a campanha de segurança rodoviária “Ao volante, o telemóvel pode esperar”, que pretende alertar para as consequências do uso do telemóvel durante a condução.

Em comunicado, a ANSR explica que a campanha vai prolongar-se até dia 20 de janeiro e tem a primeira ação, na terça-feira, na Estrada Nacional 356, na rotunda de acesso ao Mosteiro da Batalha, concelho do distrito de Leiria

A campanha pretende alertar os condutores para as consequências negativas e, por vezes, fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução.

Segundo a ANSR, a 50 quilómetros por hora olhar para o telemóvel durante três segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros.

A ANSR avisa ainda que a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente e provoca um aumento no tempo de reação a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 gramas por litro de sangue.

As autoridades lembram ainda que os condutores que usam o telemóvel durante a condução são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos.

A campanha que arranca na terça-feira inclui ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As operações de fiscalização vão decorrer em Leiria, Braga e Setúbal.